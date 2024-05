Ley Ómnibus 2: Fracasó la sesión aún con el pedido de Milei de sacar dictamen hoy

Live Blog Post

Cruces por AA: Romero contra Recalde; G. Larraburu contra Romero

Romero cruzó a Recalde: "los números son los números, Recalde estuvo en la peor época. Esa compañía le ha costado al país 7000 millones de dólares desde que se estatizo nuevamente, desde que el Estado se quedó con las acciones de una Sociedad Anónima. Un informe de Auditoria que dice que en 2022 fueron 6000 millones, en el 2023, 42.000 millones".

"El famoso equilibrio fiscal del año pasado fue porque vendía pasajes a todos los argentinos que exportamos algo, le daban un dólar de $300 y a Aerolíneas le daban el dólar turista de mil y pico. Han hecho una ficción en el balance contable, una cosa de contadores, que le da equilibrio fiscal que no tuvo. No quiero castigar Aerolíneas porque es una empresa espectacular, la gente, pero sabe que es una compañía complicada, con 10 gremios adentro es difícil manejarla. El país no está en condiciones de invertir, no estamos diciendo que hay que cerrarla, ni que la privatización aquella fuera buena, fue un desastre. El modelo de única línea aérea solo Cuba lo debe tener", agregó.

Tras la alocución de Romero, la senadora nacional de Unión por la Patria de Río Negro, Silvina García Larraburu, lo chicaneó: "Este es el problema cuando miramos la política desde la visión empresaria y todo resulta ser una ecuación económica. La política no puede tener una visión empresarial, porque le vamos a tener que pedir el avión privado al senador Romero cuando se producen ablaciones de órganos".

Bartolomé Abdala intercedió e intentó bromear para bajar los ánimos: "No nos agredamos en términos personales, desconozco si lo tiene, y si lo tiene, si desea invitarla, la va a llevar".