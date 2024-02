La Pampa (Sergio Ziliotto) a la CSJN por el subsidio al transporte

No serviría de nada subsidiar al usuario si no existen empresas que quieran y/o puedan prestar el servicio. Más aún, se relativizan derechos básicos de los pampeanos al limitar el ejercicio de garantías constitucionales, libre circulación, igualdad, acceso a la salud, acceso a la educación, a la justicia, entre otros, todo ello bajo el supuesto análisis de ajustes que son distorsionados en tanto no se adecúan a la realidad social y económica de la población. No serviría de nada subsidiar al usuario si no existen empresas que quieran y/o puedan prestar el servicio. Más aún, se relativizan derechos básicos de los pampeanos al limitar el ejercicio de garantías constitucionales, libre circulación, igualdad, acceso a la salud, acceso a la educación, a la justicia, entre otros, todo ello bajo el supuesto análisis de ajustes que son distorsionados en tanto no se adecúan a la realidad social y económica de la población.

La Pampa

"Confunde, en estos parámetros, el gobierno del Estado Nacional privilegios con derechos prioritarios, esenciales y elementales. Lejos de garantizar una igualdad y un acceso directo de cada uno de los usuarios lo que promueve es una brecha cada vez mayor - hasta el punto de no reversión- de cada uno de los ciudadanos con los distintos sistemas de integración reconocidos universalmente".

Además, "la provincia de La Pampa no va a permitir el retroceso en políticas de Estado que se han materializado en los últimos años y que benefician indiscutiblemente al pueblo pampeano. Circunscribir la existencia del Fondo a una variable meramente económica, no solamente denota la impericia de su tratamiento sino también la falta de conocimiento respecto de los fundamentos y consistencia técnica de su creación".

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa

Unilateral

Además, se advierte que "se trata de una decisión unilateral que desconoce los acuerdos vigentes en la materia, generando un impacto negativo directo sobre los habitantes de la Pprovincia y las pymes pampeanas prestatarias del Servicio Público. La razón y consistencia técnica de la existencia del Fondo es cubrir la estructura de costos de las prestatarias para que el Servicio Público se encuentre a disposición de los usuarios".

"La razón y consistencia técnica de la existencia del Fondo es cubrir la estructura de costos de las prestatarias para que el servicio público se encuentre a disposición de los usuarios. De modo alguno resultaría efectivo subsidiar la demanda, toda vez que la cantidad de usuarios que la provincia de La Pampa posee -en virtud de la densidad poblacional- es una limitante para el desarrollo de la actividad de la empresa prestataria, la cual necesita del Fondo para su subsistencia y sostenibilidad de las líneas que aseguran la interconexión de las localidades", agregaron.

Final

También, remarcaron que "no serviría de nada subsidiar al usuario si no existen empresas que quieran y/o puedan prestar el servicio".

"Más aún, se relativizan derechos básicos de los pampeanos al limitar el ejercicio de garantías constitucionales, libre circulación, igualdad, acceso a la salud, acceso a la educación, a la justicia, entre otros, todo ello bajo el supuesto análisis de ajustes que son distorsionados en tanto no se adecúan a la realidad social y económica de la población. Confunde, en estos parámetros, el gobierno del Estado Nacional privilegios con derechos prioritarios, esenciales y elementales", insistieron.

"Lejos de garantizar una igualdad y un acceso directo de cada uno de los usuarios lo que promueve es una brecha cada vez mayor -hasta el punto de no reversión- de cada uno de los ciudadanos con los distintos sistemas de integración reconocidos universalmente. La provincia de La Pampa no va a permitir el retroceso en políticas de Estado que se han materializado en los últimos años y que benefician indiscutiblemente al pueblo pampeano. Circunscribir la existencia del Fondo a una variable meramente económica, no solamente denota la impericia de su tratamiento sino también la falta de conocimiento respecto de los fundamentos y consistencia técnica de su creación", cierra la presentación.

