Live Blog Post

Polémica Piñón Fijo: Habló la hija

La hija de Piñón Fijo, Ana Sol Gómez Suárez, habló con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde contó cómo vive tras los escándalos familiares y su relación con su padre.

“Yo he decidido no hablar del tema más de lo que ya hablé, más de lo que me expuse. No quise hacerlo en su momento pero no me quedó más remedio, y desde ese momento he decidido no exponerme más”.