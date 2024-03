La CGT a escena: Ganancias a cambio de retirar Reforma Laboral

El rumor es persistente: el FMI aconsejó, para que no decaiga el empate fiscal (ya no superávit) regresar el gravámen a la 4ta. Categoría del Impuesto a las Ganancias. Javier Milei quiere compartir el costo político con los gobernadores, y varios de estos no van a compartir costos sino beneficios: por ahí pasa parte del debate. La Reforma Laboral es otro capítulo. La CGT afirma que no tiene opción y disputará con Nación.