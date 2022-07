Julio De Vido: el alfil K más poderoso al más despechado

La relación de De Vido con los K empeoró a partir de su destitución y posterior prisión preventiva por una causa de corrupción por el fraude contra el Estado de $ 265 millones de la mina de carbón de Río Turbio. Además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida por la causa del accidente ferroviario de Once.

Actualmente está procesado en diversas causas por corrupción pero hasta hoy solo una ha llegado a instancia de juicio. Este año, De Vido fue condenado a cuatro años por la compra de trenes chatarra a Portugal y España, al encontrarlo coautor de administración fraudulenta. Con ese historial, ¿quién no se alejaría de él?

image.png Julio de Vido y Cristina Kirchner, antes unidos ahora separados.

El ex funcionario y su entorno siempre acusaron a la actual vicepresidenta de despegarse de él. La esposa de De Vido, en reiteradas ocasiones ha disparado duramente contra CFK. En una entrevista con Infobae en 2019, aseguró: “Néstor no le hubiera soltado la mano a De Vido como lo hizo Cristina. “Cristina tuvo un gesto inhumano[…] ¿Por qué no lo cuidó a Julio?”.

También en su momento se había desilusionado porque la expresidenta no había ejercido influencia para evitar el desafuero: "Si ella hubiese tenido un gesto no lo desaforaban y no iba preso, esto era un tema político no judicial", afirmó la esposa del ex ministro en un reportaje a Clarín.

Además, el 25 de Mayo de este año en el acto del lanzamiento de su nuevo espacio político “Encuentro Federal”, que integra Milagro Sala y el ex referente de Quebracho Fernando Esteche, criticó en duros términos al Frente de Todos. Acusó al gobierno por el “sufrimiento del pueblo argentino” y denunció el “incumplimiento” del contrato electoral del 2019. En el cierre del acto, remató: “Esos que trataron de ocultarnos lo que único que hacen todos los días es traicionar todos los objetivos del peronismo″.

Estos dichos y actos suponen que el próximo encuentro con el Instituto Patria es mera apariencia y confirma que el alfil más poderoso durante la era Kirchnerista Julio De Vido se convirtió ahora en el más despechado.

