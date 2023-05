Juicio a la Corte: Ausencia de un testigo clave

Es por esta razón que el contador cercano a Ricardo Lorenzetti, recientemente desplazado de su cargo por el voto de los otros tres jueces, no se presentó -con previo aviso- a declarar este miércoles como estaba agendado, y volverá a ser convocado como testigo para el martes de la semana próxima.

El vicepresidente de la comisión de Juicio Político, Juan Manuel López (Coalición Cívica), se quejó por la incomparecencia de Marchi e insinuó que el ex administrador general gozó de la complicidad del Frente de Todos para poder ausentarse.

"(Marchi) tiene la suerte de que un juez federal (Lijo) le toma declaración a medida el día que tenía que asistir a la comisión de juicio político", sostuvo el opositor.

Según afirmó, Marchi, "vino a decir acá algunas cosas que por lo menos son falso testimonio cuando no incriminación de su jefe político (Lorenzetti) y ahora tiene la suerte de que el doctor Lijo, gran amigo del Frente de Todos, le toma declaración a medida", insistió.

"Antes de que se muera trataría de tomarle declaración a Marchi", ironizó el diputado de Juntos por el Cambio, en una velada crítica al oficialismo que conduce la comisión.

Audiencia de la semana pasada

En la primera parte de su exposición de la semana pasada, Marchi había denunciado amenazas y aprietes contra él y parte de su equipo de trabajo, y apuntó en este sentido contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y contra su vocero, Silvio Robles.

También arremetió contra el juez Maqueda como el responsable de la obra social, y habló de un “directorio unipersonal" integrado por Tonón.

Datos del informe

En el informe que le envió a la Corte, Marchi había consignado que hubo pérdidas por $3.000 millones en un lapso de entre seis y ocho meses meses por no invertir el dinero remanente de la OSPJN en plazos fijos.

El remanente era abultado porque con la presidencia de Lorenzetti en la Corte se aplicó una política de sueldos altos y eso redundó en nutridos aportes a la obra social.

El contador informó a su vez que durante la gestión de Tonón no se implementó un sistema informatizado de gestión, y entre otros aspectos no estuvieron digitalizadas las autorizaciones médicas, lo cual llevó a demoras e incumplimientos con afiliados.

También planteó que la compra de medicamentos y prótesis se hacía por contratación directa y no por vía de un proceso de licitación transparente, al tiempo que "no había controles de ingresos ni de pagos", no había balances contables ni control de stock de medicamentos.

Como fuere el desempeño en la obra social y las peleas internas lo cierto es que además de Tonón, tampoco asistieron pese a haber sido citados como testigos el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clerici, y el contador Nicolás Serafini, que firmaba los balances de la obra social.

