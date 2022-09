Jubilaciones diplomáticas rehenes de Cancillería vs. ANSeS

Gustavo Zlauvinen,

Eduardo Michel,

Fernando Rolandelli y

Alicia Falkowski.

Precisamente en la reunión estuvo Eduardo Michel, acompañado por Mario Pérez Talamonti y Malena Echenausi, encargados de la oficina de seguimiento de los temas de Seguridad Social de la APSEN.

Hay dificultades en triángulo APSEN / Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto / ANSeS (Administración Nacional de Seguridad Social).

En criollo: el vicecanciller Pablo Tettamanti es del grupo familiar que también integra Horacio Tettamanti, competidor y adversario permanente de Fernanda Raverta, titular de la ANSeS, en el Frente de Todos de Mar del Plata.

Por lo tanto, una 'interna de entrecasa' parece complicar el necesario diálogo entre la Cancillería y la ANSeS y lo pagan los afiliados al APSEN.

Pero Santiago Cafiero conoce el problema y no lo ha resuelto o tomado en sus manos el vínculo con ANSeS.

Esto llevó a que los de APSEN se pregunten:

'¿Qué hacemos si no hay acuerdos para destrabar el congelamiento de trámites jubilatorios, sobre todo en el marco del nuevo régimen?'. '¿Es una opción iniciar acciones penales individuales a ANSeS por mal desempeño de los deberes de funcionario público?'. '¿Debemos llegar a semejante instancia cuando debería resolverse en un diálogo directo entre Raverta y Cafiero?'. '¿Impacta en esto que Cafiero sea un colaborador y amigo de Alberto Fernández, y Fernanda Raverta integre La Cámpora y el Instituto Patria?'.

Aquí la conclusión en boca de uno de los presentes:

Que haya 27 casos de colegas pendientes del nuevo sistema jubilatorio, que desde 2020 no perciben ningún beneficio es algo que a los principales nombrados parece no importarles en absoluto. Que haya 27 casos de colegas pendientes del nuevo sistema jubilatorio, que desde 2020 no perciben ningún beneficio es algo que a los principales nombrados parece no importarles en absoluto.

