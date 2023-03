Live Blog Post

“Hay testigos, hay videos, incluso un link de youtube”, dice Jey Mammon

Jorge Rial continúa con las preguntas y quiero armar todo cronologicamente:

- ¿Cuándo se conocieron?

- En una fiesta, en 2009, Lucas tenía 16 años e incluso tenemos manera de testificar, hay testigos, videos, un link de youtube de la fiesta. Hay un chico que con su hermana y otra persona fue a esta fiesta con Lucas.

- Viene una persona con una chica a la fiesta y después ¿Qué pasa?

- Hacía por internet un programa de radio, desde mi casa, hace 14 años. El Jey Mammon de hace una semana no es el de hace 14 años. En esa fiesta fue porque estaba presentando Estelita, viene esta pareja con Lucas, uno de 22/23 años, no un señor grande y que yo así como los vi, lo único que hice fue intercambiar palabras, con ellos y con los otros invitados. Incluso ahí estaba Natacha Jaitt en esa fiesta y Jorge Ibañez que me daban una mano y me acompañaron en estos espacios under. Yo hice ese encuentro como para juntar a los que escuchaban ese programa de radio.

- Un chico de 16 en una fiesta, es una barbaridad, esa pareja ¿Era normal eso?

- No eran todos chicos de 16 años. Hace 14 años era diferente, y que pibes de esa edad entren a una fiesta donde hay música, no digo que esté bien, pero que puede entrar con un documento adulterado ¿Podía pasar?

- Si, es normal.

- Ese chico que vino con él. Esa persona me mandó un mensaje hace 2 días, no lo llevo, no lo entregó, fueron a la fiesta y me puso: no puedo creer lo que te está haciendo (Lucas), te voy a contar algo: antes de hacer la denuncia, me escribió por ig donde me puso ‘Te acordas cuando tenia 14 y estaba con Jey? y yo le respondí ‘No es así Lucas lo que me estás diciendo y me bloqueo’. Esto fue antes de la denuncia del 2020.