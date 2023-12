Javier Milei: objetan que copie a Menem

"Argentina estaba colapsada porque no funcionaban los teléfonos fijos, ni la luz, ni el gas, ni el agua, ni el transporte. Entonces, la gente estuvo de acuerdo con las privatizaciones de Entel, de las firmas energéticas, de los ferrocarriles, de YPF y de las aerolíneas estatales. Actualmente: ¿qué activos vamos a vender? Los teléfonos son privados y pasa lo mismo con Edenor, Edesur, Edelap y Metrogas. Muchas de las compañías estatales en manos del Estado tienen más pasivos que activos" sostuvo.

javier milei y martin menem Javier Milei y Martín Menem

Diego Giacomini insistió en describir el presente escenario utilizando más argumentos:

"No se puede reproducir el menemismo 35 años más tarde, aunque se convoque a figuras que integraron sus filas. El fracaso del menemismo quedó patentizado cuando terminó derivando en el kirchnerismo. Es más, el propio Carlos Menem terminó sus días como senador nacional del kirchnerismo. Analicen el globo terráqueo presente y verán que vamos hacia un mal puerto".

El escritor recordó que 2023 va a cerrar con casi 200 % de inflación y que Argentina de Javier Milei arrancará 2024 con tasas de dos dígitos.

"No hay manera de que los salarios le empaten o le ganen a la suba de precios. El lunes 11 de diciembre no se frena la inflación, tampoco se va a poder cerrar el Banco Central. La clase social más baja, que gasta casi todos su dinero en consumo de alimentos, va a sufrir porque lo que más va a crecer será el precio de la comida si existiera una devaluación. Por su parte, la clase media enfrentará una doble nelson. Por un lado, pagará más caros los bienes indispensables. Por el otro, le aumentarán las tarifas de los servicios, la nafta para el auto será más onerosa y los bienes importados, como los electrónicos, subirán sus cotizaciones".

Por último, Giacomini tuvo también severas críticas para el comportamiento de Mauricio Macri.

"El ex presidente pide que los seguidores de Milei frenen en las calles a los orcos del sindicalismo o los movimientos sociales afines al justicialismo. Eso no hace más que aumentar las chances de que la situación social se ponga más violenta. En lugar de contener, estamos echando más leña al fuego, profundizando la grieta. No hay que poner a unos contra otros. Se trata de algo peligroso"