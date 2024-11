Gerardo Werthein recomienda que Cancillería use Amazon a la hora de comprar (es su socia)

“Todos los que trabajamos en el Estado debemos ser eficientes y hay que eliminar todos los gastos posibles. Es una inmoralidad que despilfarremos el dinero de la gente”, dijo Gerardo Werthein, flamante titular de la diplomacia de Argentina.

“Les doy un ejemplo: cuando tenés que comprar algo, debés pedir tres presupuestos y es más eficiente buscar en Amazon”.

Es raro que un hombre con tanto mundo como el flamante canciller, ex dueño de Telecom, no conozca portales tan transparentes como Chilecompras, donde 50.000 proveedores del Estado pulsean a diario para hacer la mejor oferta para la administración pública trasandina.

En apariencia, tampoco conoce Werthein el fenómeno de Estonia, donde todas las operaciones entre el Estado y los privados queda alojado en internet para darle completa trazabilidad.

“Voy a ir con Milei a Mar a Lago a ver a Trump”

“Vamos a cultivar la relación con nuestros aliados estratégicos y Estados Unidos hoy lo es para Argentina. Tenemos muy buenas expectativas. Javier fue honesto, él dijo que prefería a los republicanos”.

Con respecto al futuro representante de nuestro país en Washington, sostuvo:

“Al futuro embajador lo está evaluando el presidente de la Nación. Estamos pensando en candidatos que no son los que se están barajando”.

Argentina le exporta 10.000 millones de dólares or año a Estados Unidos pero México le vende casi 50 veces más. Tenemos que pensar en grande y duplicar o triplicar nuestras ventas a USA.