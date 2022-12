Fiat tiembla: Fallo millonario por la Toro "rota"

No obstante, ese sistema no se acciona a no ser que se cumplan con determinados requisitos de marcha. (es decir, ir rodando) que no habrían sido informados por la empresa en su manual de vehículo. Esto, al no filtrarse, provocó que varias unidades retengan las sustancias de desecho en grandes cantidades, entorpeciendo el funcionamiento del motor.

Toro, de Fiat, una nueva oferta para el mercado de pick-ups. Fiat Toro, en el ojo de la tormenta.

Así las cosas, al poco tiempo de haberse producido el lanzamiento, llegaron los problemas de garantía con cientos de unidades “rotas”. Y todo parecería indicar que, la denuncia de los compradores, estaría en lo correcto.

Si bien no se trató de una falla en la fabricación o algún tipo de problema contemplado en la garantía, la Justicia de Córdoba determinó en un fallo reciente que Fiat era responsable de advertir a los usuarios sobre cómo inducir el funcionamiento del filtro de partículas y así evitar la falla posterior. Algo que no habría sucedido.

La jurisprudencia, que se produjo hace pocos días, benefició a un comprador cordobés que tuvo un inconveniente de la naturaleza señalada anteriormente. A pocos kilómetros de haber sido comprada, la camioneta falló.

El fallo, en contra de Fiat, fue dictaminado por el Juez de 41 nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba, Roberto Cornet, quien condenó a la compañía y a la concesionaria que expendió la camioneta a recomprar la unidad al damnificado, además de una reparación por daños morales. “Lo importante es que este actor y otras 300 familias aproximadamente, luego de casi cinco años, pueden ver ahora una pequeña luz del otro lado del túnel al empezar a hacerse justicia en sus casos”, dijo el abogado del consumidor.

Al respecto, Fiat destacó que el fallo ataca la falta de información vertida sobre el manual de uso del vehículo, pero que no condena una falla en la fabricación. Al principio de los fallos, los usuarios llegaron a creer que las unidades podrían traer defectos de fábrica.

De este modo, Fiat podría tener que enfrentar una ola de condenas y reparar a varios clientes que sufrieron de un caso de “desinformación” aparente.

