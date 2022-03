Esperando la "guerra", La Plata sin barbijo (pero con polémica) y dudas con el censo

Live Blog Post

14:28- Polémica por el DNI en el censo digital

Para realizar en censo de manera digital es requisito ingresar el DNI de la persona, algo que no es solicitado en el censo personal. Si bien oficialmente aseguran que se trata de un pedido para determinar que no se trata de un 'robot', y que no será almacenado, sigue la polémica.

“La aplicación web tiene un cartel que dice que no se van almacenar datos. Por supuesto, es una falsedad que no creo que sea intencional. La idea de usar el DNI es para que no haya dos formularios iguales, o no se conteste dos veces lo mismo. ¿Si no se almacena, para qué se lo pide? En algún lugar se tiene que guardar para compararlo. El problema de esto es que da la posibilidad de que haya un montón de datos identificables ”, dijo Enrique Chaparro, matemático (UBA) especializado en seguridad informática y miembro de la Fundación Vía Libre y la International Association of Cryptologic Research.

Según Chaparro, los datos subidos a la web con el DNI y el correo electrónico personal tienen que estar vinculados a una base de datos. Explica que solo con ese método se puede recuperar el cuestionario en tiempo real y tener la facilidad de completarlo en partes. “Si después eso se desvincula el código y de la cuenta de correo, no lo sé. El INDEC no se ha tomado el trabajo de aclararlo”, precisó.

Desde ese punto de vista, el experto planteó la información identificatoria con el DNI “no es indispensable” para chequear la existencia de robots o el posible suministro información falsa, y que existen otros mecanismos “identificadores” alternativos, sin tener que compararlos con una “identidad particular”. Y alertó que nada impide que una persona humana pueda cargar datos falsos bajo el esquema actual.

“Siempre se puede poner el número de DNI de otra persona y otro domicilio. Para evitarlo, se supone que el censista va a tener que pedir los comprobantes y verificar lo que se completó vía web”, agregó.