Ellos temen el Plan Motosierra pero no tienen interlocutor

les permite hacer política y

provoca generar 'caja' para esa política.

Es así desde tiempos inmemoriales. Es uno de los combustibles para motorizar a 'la Casta'. Reducir la obra pública a sólo la bonaerense pasa a ser un problema. Mucho más en tiempos en los que 'la canilla' de dinero desde la Casa Rosada a la Gobernación bonaerense se redujo a lo mínimo. Un ejemplo concreto: durante 2023 la asistencia financiera en sólo 2 meses superó al resto de todas las provincias. Gobernar sin este aditivo es un desafío.

Y lo será también para los jefes comunales quienes, subidos a la misma ola ajustadora, ya prometen recortes de magnitud en sus plantillas laborales y de gastos.

Ni Cristian Ritondo surge como un interlocutor posible con Javier Milei: Alcaldes desorientados.

Motosierra municipal

En casi todos los casos, será interesante mirar en qué ítems se realizan estas podas. Subyace siempre la idea que el hilo se corta por lo más delgado. La expansión del gasto electoral es el primero a ajustar en tiempos de vacas flacas. Pero también hay mucho de sobreactuación.

Sucedió algo similar durante los primeros meses de la pandemia, cuando las comunas advertían de fuertes recortes ante una situación inédita. Poco después, quedó al descubierto la exageración de los mismos ya que la publicación de los depósitos en los bancos estatales devolvía una solvencia financiera que no era expresada en las declaraciones públicas.

Por eso, ahora, Javier Milei con su Motosierra, les está dando un argumento para recortar o, más bien, redireccionar fondos y evitar pagar el costo político de lo que ello supone. “No hay plata, no puedo arreglar esa calle”, empieza a ser el argumento. Por otro lado, si hay algún faltante de insumos o similares, ya tienen la excusa perfecta: “La culpa es de Milei”.

Hay datos concretos. En la difusión del reparto de los fondos de la coparticipación provincial a las comunas, en el conurbano todos los municipios perderán frente a 2023 en términos reales. La mayoría tendrá un ingreso por ese concepto, menor al 5%. Es otro argumento para aplicar la Motosierra cuando la inflación corre al 200% mensual.

Esta realidad, podría ayudar a construir otra más relevante que es la tensión social producto del malhumor que significarán los bolsillos más flacos.

Hay distritos que tienen un amplio dispositivo de salud que ya han empezado a observar el corrimiento de quienes dejan de pagar la cuota de la medicina prepaga para acudir al efector público. Y se agrega que, cuando hay recortes en las familias, los primeros que sufren son los municipios porque les cae la recaudación por la tasa de conservación de la vía pública. Pero también la de Seguridad e Higiene que está atada a la facturación de las empresas o comercios.

Pullaro junto a Bullrich en Rosario Nación (aquí Patricia Bullrich) le da más importancia a la Provincia de Santa Fe (Maximiliano Pullaro y atrás, entre la Bullrich y el gobernador, el intendente rosarino Pablo Jvakin) que al GBA: inadmisible para los que alguna vez fueron llamados Barones.

Envidia de Santa Fe

De alguna manera, el clásico desorden que muestran los inicios de un gobierno hasta acomodarse, se potencian ante un Presidente que aceleró de manera poco habitual para un arranque. Puertas adentro, prefieren no hacer olas, incluso con los que se le transmite a los periodistas. Existe la sensación que nadie o, muy pocos están firmes, en sus cargos. Esta descripción es viable, hasta cierto punto, para explicar por qué no está aún claro cuál será la política que se le dará para contener al Gran Buenos Aires.

No hay que perder de vista que las crisis profundas en la Argentina tuvieron 2 elementos centrales que las condujeron:

un real descontento social - en el 2001 la gota que sobrepasó el vaso fue el 'Corralito / Corralón' - y

la organización que le de la política.

La caída de Fernando De La Rúa tuvo ambos elementos. La clase media salió a la calle, y los jefes territoriales del conurbano organizaron la movilización a la Ciudad de Buenos Aires al día siguiente, en medio de los saqueos. Raro que hoy no haya una política clara para conversar con esos termómetros del clima social.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, apunta a la crisis del narco en Santa Fe tsl como si fuera la única provincia explosiva en ese sentido. Es verdad que es la más visible. Pero ya el año pasado hubo una demostración cuando se produjeron saqueos que el caos puede darse en el conurbano en cualquier momento. Si bien los jefes comunales manejan la mayoría de los resortes del control territorial, el joystick no es completo. Las organizaciones vinculadas al narcotráfico no están sólo en Rosario.

Clave será para eso la AFI, el nuevo 'Señor 5' es un hombre vinculado al Jefe deGabinete, Nicolás Posse. Fue noticia la incorporación de ex integrantes de la Fuerzas Armadas a la primera línea del organismo, algo poco habitual. Incluso se llegó a debatir la posibilidad de que uno de ellos fuera el jefe. Esto no sucedió, entre otros argumentos, consecuencia de un pacto no escrito de que en Democracia no era factible que un integrante de las FFAA pueda conducir la ex SIDE ahora AFI.

kicillof-asuncion.jpg Culpa de Javier Milei, los alcaldes del GBA han sido abandonados a Axel Kicillof -aquí junto a Verónica Magario-, y no se lo esperaban.

Fujimorazo

En tanto, Axel Kicillof convoca a mesas sectoriales mientras los cuestionamientos a la figura de Máximo Kirchner crecen dentro del propio peronismo bonaerense. La idea del gobernador de convertirse en el rostro institucional más visible de la oposición choca con su aún muy notoria ligazón a Cristina Kirchner. Y eso pone reparos a juntar a todos.

Aquí un fragmento de la reciente nota del politólogo peruano Alberto Vergara sobre la nueva experiencia política en Argentina.

“Así, estamos ante un aspirante a salvador de la patria de doctrina antipolítica. Luego, no resulta particularmente intrigante que carezca de paciencia para plazos parlamentarios, procedimientos judiciales, negociaciones con sindicatos o cacerolazos ciudadanos. Un redentor sin raíces democráticas. ¿Cuánto daño puede hacerle a la democracia argentina? En estas semanas, la comparación con Alberto Fujimori ha sido omnipresente. Es el atajo para nombrar a la reingeniería neoliberal por la vía del autoritarismo de outsider. ¿Puede la democracia argentina morir en manos de Milei? Es difícil. Del lado de la sociedad, encontramos una con un consenso democrático que, aun debilitado, no ha colapsado. La elección de Milei señala mucho más la desesperación económica que la deserción democrática (y en tal sentido, subraya una responsabilidad importante del peronismo en el éxito de Milei). Se trata, además, de una sociedad civil organizada y movilizada. En la cual, Milei, por cierto, no tiene organización ni capacidad de movilización. Tuvo muchos votantes, pero nada orgánico: ciudadanos sin ciudadanía. Ni partido”.

