El PRO se sigue diferenciando de Milei: Ahora lo apura con el cepo y la gestión

Cepo

Y como si todo eso fuera poco ahora el partido que preside el mismo Macri sale a apurar al Gobierno para que abra el cepo cambiario.

En sintonía con lo que reclama el mercado, Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, flamante presidente del partido en la provincia de Buenos Aires y brazo político de Mauricio Macri, pidió levantar rápidamente las restricciones cambiarias para fomentar la inversión y la recuperación económica.

El Gobierno, en cambio, resiste las presiones bajo el argumento de que aún no están dadas las condiciones macro para abrir el cepo.

“Tenemos que ir a sacar el cepo, con el cepo no va a haber inversiones”, dijo Ritondo, que puso como ejemplo a Macri, al asegurar que durante su mandato el exPresidente "demostró se podía sacar”.

“Con la Ley Bases el camino a sacar el cepo tiene que ser irremediable y rápido”, marcó el diputado nacional, en diálogo con el canal LN+.

Ritondo también apuntó a la reacción de los mercados tras el anuncio del ministro Luis Caputo en el que ratificó la continuidad de la política cambiaria, algo que el Gobierno buscó minimizar.

“El Presidente me contó lo mismo que a los periodistas, que el tercer trimestre quería salir del cepo y lógicamente hay desbarajustes. El mercado, cómo está reaccionando después de los anuncios de Caputo, de Toto, del Banco Central, no es bueno. Y nosotros vemos lo que pasa en la calle. Entendemos el problema del que produce, del que labura, del que tiene un comercio”, sostuvo.

ritondo y milei.jpg Cristian Ritondo y Javier Milei.

Más diferencias

En tren de diferenciaciones y reclamos, Ritondo también se quejó de que "no se está respetando en la Ciudad de Buenos Aires el fallo de la Corte" que le devuelve puntos de coparticipación.

"Es un tema muy importante. La Nación tiene que pagarle, eso da reglas de juego claras. Si un privado quiere venir a la Argentina, dice: ‘Ojo porque después el Gobierno no le hace caso a la Corte’. Para llamar a la inversión no son datos menores. Los porteños no tienen que sufrir esa discriminación, ya la sufrieron con el kirchnerismo, no la pueden tener con este gobierno, que tiene que respetar la ley y a la Corte Suprema de Justicia”, dijo.

“Datos de cosas que hubiéramos hecho: respetar la resolución de la Corte, sacado el cepo y básicamente tratar de hacer un acuerdo; el estilo de gobierno es distinto, (en el Pro) hay cuadros con mayor experiencia por haber gobernado y aprendido de los errores que cometimos”, agregó.

También marcó disidencias en lo que respecta a la política internacional. “Cuando uno ve al PRO en el mundo es la foto del Colón con el G20, muestra lo que pensamos. Esta no es la misma visión. En España estamos mucho más cerca del Partido Popular (PP) que de Vox, tenemos visiones que no son las mismas que La Libertad Avanza (LLA). Y en otras sí defendemos las mismas ideas”, remarcó.

Ritondo definió al PRO como sinónimo de "sostenimiento democrático, república" y deslizó un señalamiento al Gobierno por una supuesta falta de gestión.

"No hay ideas sin gestión. La idea tiene que bajar. El técnico te puede describir el juego más lindo del mundo, pero una vez en la cancha tiene que poner los mejores jugadores, tienen que rendir frutos. El Gobierno tiene que tomar una actitud de convertir en gestión la idea. Si hay un gobierno que piensa que a la obra pública se la reemplaza con obra privada, ¿dónde está lo que están llevando adelante en la obra privada? ¿Cómo se van a reglamentar el RIGI, la ley de blanqueo y la moratoria? Tendrían que estar haciendo anuncios”, afirmó.

