"El acuerdo con el FMI debe ser rediscutido es inflacionario"

Ayer, el mercedino apuntó contra la Casa Rosada al afirmar que en el Gobierno todavía "hay funcionarios que no funcionan", una frase que usó su jefa política -Cristina Kirchner- en una carta, en 2020.

La declaración fue después de la salida del ex jefe de Asesores Antonio Aracre.

Una fuente con acceso directo al despacho presidencial, y ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas respecto a cómo tomaron las críticas del cristinista, sostuvo: "que use un espejo!".

"El actual gobierno, nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía, con algunos funcionarios que no funcionan, hay gente que no ve una actitud y que no se está haciendo todo lo que hay que hacer y también tiene algún tipo de desesperanza", había argumentado de Pedro en declaraciones televisivas.

