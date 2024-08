Difundieron escalofriantes chats entre la secretaria de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

“Sí, lo hicimos los dos. En dos días me pegó tres veces”.

Asombrada, la secretaria presidencial afirmó:

“No es la persona que yo conozco, la estoy pasando mal. Tratá de preservarte cuando lo veas así”.

Estos intercambios probarían que Cantero estaba al tanto de la situación de violencia de género que se había desatado dentro de la Quinta de Olivos.

El ex primer mandatario ha sido imputado por lesiones graves, doblemente agravadas por el vínculos y las amenazas coactivas.

La aberrante situación se habría producido el 12 de agosto de 2021.

Un dìa antes, el 11 de agosto, se generó una discusión originada por los mensajes que Alberto Fernández le remitía a Sofía Pachi.

Otros antecedentes de violencia por parte de Alberto Fernández

El ex presidente habría zamarreado a Yáñez de sus brazos provocándole una lesión en una de sus extremidades. Luego, la habría sujetado con sus manos del cuello.

Fabiola fue contundente a la hora de hacer su descargo desde Madrid, via zoom, con la justicia de Argentina.

Me ha empujado para entrar o salir de lugares, me ha zamarreado, me ha tomado fuerte del brazo mientras hablaba cerca de mi cara, me humillaba delante de cualquiera. Me agarraba la cara en un gesto de silenciarme. Incluso sé que hay videos con esta imagen. Caminaba delante mío, olvidándose de que yo estaba allí, incluso estando embarazada.