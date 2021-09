"Cristina es el centro de la política como Perón y Menen"

En la Provincia de Buenos Aires entre el 10 y el 12% de los ciudadanos no fue a votar, ahora va a votar y entre el 8 y 10% que votó opciones, que no rompieron el piso hay un 20% que podría dar vuelta el resultado pero hay que ver si lo hacen En la Provincia de Buenos Aires entre el 10 y el 12% de los ciudadanos no fue a votar, ahora va a votar y entre el 8 y 10% que votó opciones, que no rompieron el piso hay un 20% que podría dar vuelta el resultado pero hay que ver si lo hacen

Respecto del embarazo de la primera dama afirmó

"No creo que el embarazo de Fabiola tenga un impacto positivo sobre el electorado porque el nivel de ofensa que tiene el electorado sobre Alberto es muy grande y tiene razones económicas y psicológicas, no creo que un embarazo pueda torcerlo".

En cuanto a la cantidad de seguidores de la Vicepresidenta señaló que "Cristina mueve al 30, 33% del electorado el último que tuvo eso fue Menem y antes de eso hay que ir a Perón directamente", explicó de manera coloquial.

"Hay un tercio seguidor de Cristina no del peronismo ni de Alberto. Si Cristina dice vótenme la votan y no le importa el candidato que ponga ella lo van a votar, hay otro tercio o 40% que es antik antiperonista y otro tercio o 25% que es fluctuante", acotó.

cristina-fernandez-1jpg.jpg Cristina Fernández, centro de poder en la política Argentina

Sobre como veían el clima electoral remarcó

"Nos dimos cuenta que en la pregunta de usted quiere que el frente de todos gane, pierda o le da lo mismo el 30% que quería que gane estaba construido desde el año pasado y después que llegó el vacunatorio vip, la foto del cumpleaños y el clima cambió"

Consultado sobre la dinámica que tomó el entorno socio electoral admitió. "El trabajo se ha puesto cada vez más complejo porque lo que estamos estudiando es cada vez más complejo y cambiante".

"Hay que distinguir las encuestas de los encuestadores, en los encuestadores uno puede no creer porque es una ciencia absolutamente prostituida en Argentina, hay gente que hace este trabajo para mentir". Concluyó Jorge Giacobbe (h).

