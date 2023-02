Clima: ¿Se vienen las lluvias? El pronóstico esta semana

La temperatura para hoy será de mínima 27° y la máxima 39° C.

Clima hoy Argentina.jpg

Clima: Cómo estará en el centro

En Buenos Aires, el clima finalmente se apiadó de los residentes y las lluvias se hicieron presentes en la mayor parte de la provincia, es por eso que AMBA se mantiene con tormentas aisladas, chaparrones y se esperan más tormentas para el resto de la semana. En cuanto a la costa, se viene el fin de semana largo y los turistas que quieren vacacionar en la playa tienen que estar al tanto de cómo estará el tiempo.

En general, la semana comenzará similar a lo que el clima marca para el AMBA (CABA y los 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires): con lluvias aisladas y chaparrones para la madrugada del lunes, extendiéndose así durante toda la jornada.

En lo que respecta a Mar del Plata, la temperatura mínima de este lunes rondará los 21 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 28. Luego, de martes a sábado, la mínima será muy variada, pudiendo rozar los 11 grados, alcanzando una máxima de 27 grados. En otras palabras, agradable pero fresco, en especial, por la mañana y por la noche.

Por su parte, Villa Gesell y Pinamar presentarán condiciones similares, registrando tormentas también para la madrugada del lunes, con una mínima de 21 grados y una máxima de 28, en el inicio de la semana. Para el resto de la semana y previo al fin de semana largo, habrá mejoras climáticas, aunque la mínima rozará los 13 grados y la máxima ascenderá a los 27.

Finalmente, el Partido de la Costa, integrado por las localidades de San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Costa Chica, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, La Lucila del Mar, Costa Azul, San Bernardo del Tuyú, Mar de Ajó, Nueva Atlantis, Punta Médanos, Pinar del Sol y Costa Esmeralda, no escapará al pronóstico de tormentas aisladas, las cuales se extenderán hasta el lunes por la noche, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que rondará los 29.

lluvia clima hoy sur.jpg

Entre martes y sábado, al igual que en La Feliz, Villa Gesell y Pinamar, habrá mejoras en el tiempo, aunque el Partido tendrá días nublados, con marcas de temperatura que estarán entre los 13 y los 28 grados.

Santa Fe y Entre Ríos a diferencia de la semana anterior donde tuvieron que ponerle el pecho al calor, finalmente esta semana celebran con tormentas desde este lunes hasta el día sábado 19/02 y teniendo en cuenta que por el momento el SMN no ha emitido alerta alguna, es posible disfrutarlas y esperar a que logre calmar un poco la sensación térmica calurosa que vienen teniendo.

Córdoba contará con 3 días de lluvias esta semana, empezando por este lunes, seguido del martes y finalizando el jueves con tormentas aisladas. El resto de los días se mantendrá parcialmente nublado con una máxima de 36° C y mínimas que no superan los 20° C

La Pampa por mientras, se mantiene con cielo parcialmente nublado pero alejado de las lluvias, porque esta semana no contará con las mismas. Sin embargo, esta provincia se está recuperando fuertemente de la ola de calor, teniendo temperaturas excelentes que rondan la mínima de 22° C y la máxima de 27° C

Las temperaturas serán de mínima 27°C que ascenderá a una máxima de 34° C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

Las provincias cuyanas de Mendoza y San Juan se mantienen con cielo parcialmente nublado ya que, no tendrán lluvias por esta semana a excepción de la segunda que las recibirá el día jueves 16/02 Por otro lado San Luis se mantiene consistente con las lluvias que se extenderán esta semana hasta el día jueves.

La temperatura para cuyo va desde los 22° de mínima hasta los 34° C de máxima.

mendoza clima nublado.jpg

Cómo estará el sur del país

Santa Cruz y Tierra del Fuego se mantienen con chaparrones durante la jornada de hoy y se extenderán hasta el día viernes, esperando un fin de semana seco pero nublado.

Por otro lado las provincias de Río Negro y Neuquén tendrán el cielo parcialmente nublado durante toda la semana, a excepción de hoy que contarán con cielo despejado y fuertes vientos que elevó una alerta amarilla para estas provincias.

En Chubut las tormentas aisladas permanecerán desde este lunes hasta el martes en la madrugada, para el resto de la semana se esperan días nublados.

La temperatura oscilará entre una mínima de 2° con una máxima de 12° C para Tierra del Fuego mientras que para Santa Cruz la máxima será de 15° y la mínima de 6° C. Para Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 19° que ascenderá hasta los 31° C.

