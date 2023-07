CFK y Mauricio Macri, 2 familias mal ensambladas

Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y Mauricio Macri inventaron una Grieta para sobrevivir. Ellos ganaron protagonismo. Los argentinos perdieron lo más valioso: Tiempo. También energía. Y esperanzas. ¿Qué tienen hoy día? Una deuda terrible con el FMI. Y una inflación de 3 dígitos anuales. Un BCRA sin dólares, que tienen brechas insólitas entre el oficial y los otros tipos de cambio. También un narcomenudeo que cabalga sobre el aumento del consumo de estupefacientes. Mucha violencia y también frustración colectiva porque resulta que la democracia representativa sigue teniendo más dudas que respuestas. No, ellos no son imprescindibles porque han montado un circo que no tiene futuro. Y los padres sólo desean para sus hijos, un futuro. Los jóvenes no pueden adquirir una vivienda. A veces ni siquiera alquilarlas porque no hay oferta suficiente. Y la pobreza resulta muy alta. Altísima, sólo se discute si es la mitad o más de la mitad de la población. Pero ellos se dirigen misilazos verborrágicos con la impunidad que humilla al ciudadano de a pié. En fin, escuchemos a ver qué dice 'el Bigote'.