Carlos Heller lo hizo: Coincidencia entre Marra y el PO

"Hay que ilustrar al diputado kirchnerista", ironizó el ex diputado.

https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1625176918025814020 Hay 5,5 millones de niños viviendo en la pobreza y 1,3 millones afectados por la indigencia ¿Cómo les da la cara para decir eso? Estos Kirchneristas todos unos mentirosos, ladrones, corruptos e hipócritcas, reventaron el país. pic.twitter.com/C7EojoXnW8 — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) February 13, 2023

https://twitter.com/nestorpitrola/status/1625186825747808302 Se nota que Carlos Heller va del directorio de su banco a la cámara de diputados. Y, claro, en el recorrido no pasa por Matanza, ni por José C. Paz o Ciudad Oculta. Tampoco vive de una jubilación de 50 lucas, a pesar de su edad. Hay que ilustrar al diputado kirchnerista. pic.twitter.com/0QyZYotd9C — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) February 13, 2023

También hubo más críticas a Heller de otros personajes vinculados a la política y al periodismo:

https://twitter.com/javierlanari/status/1625188573409427490 Es evidente que Heller hace mucho no camina por la calle, no va al supermercado ni habla con los trabajadores... pic.twitter.com/hRMEwkQ8y7 — Javier Lanari (@javierlanari) February 13, 2023

https://twitter.com/GomezCochia/status/1625214697275269126 Opino que Heller es un cínico de cabo a rabo. https://t.co/JuhmZ6XN5m — Enrique Gomez Cochia (@GomezCochia) February 13, 2023

https://twitter.com/GabrielaInglese/status/1625199293421260830 Siempre, siempre pueden ser más cínicos. Somos muy mansos. #Heller pic.twitter.com/fYKBgTm85F — Gabriela Inglese (@GabrielaInglese) February 13, 2023

Las declaraciones de Carlos Heller

El diputado nacional del Frente de Todos Carlos Heller se refirió a la situación económica actual y habló sobre el vínculo que existe entre la pérdida del poder adquisitivo y la inflación que, según consideró, es causada por “la puja distributiva y la instalación de la incertidumbre”.

“Se ha llegado un punto en el que pareciera que la inflación es un fenómeno como si fuera meteorológico, que es independiente de las causas que lo generan”, comenzó Heller.

En declaraciones a El Destape Radio, el legislador oficialista expresó que el incremento sostenido y generalizado en los precios fue producido a partir de dos factores: “No fue el tipo de cambio, no fueron los salarios, no fueron las tarifas y no fue la emisión monetaria. ¿Qué es lo que genera la inflación? A mi juicio, la puja distributiva, porque creció la torta y hay una pelea por las porciones, y por la instalación de la incertidumbre que en algunos casos es especulación y en otros es una defensa de los que están en el medio y de los que, por las dudas, aumentan los precios”.

En relación al segundo ítem, Heller apuntó contra las consultoras privadas que “realizan pronósticos que siempre van en contra de los pronósticos oficiales”, y ejemplificó: “En el famoso Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), durante toda la gestión de Mauricio Macri pronosticaban siempre inflación menor que la que terminó siendo, y en cambio, durante toda la gestión de Alberto Fernández siempre pronosticaron inflación muy superior a la que realmente termina siendo”.

“En los países que nos rodean no hay inflación pero no por eso tienen menos pobres o mejor distribución de la riqueza. La realidad de las corrientes migratorias regionales muestran que la Argentina sigue siendo uno de los países en los que mejor se vive ”, sostuvo.

Además, Heller indicó que “no hay ninguna cosa que pueda funcionar bien con el 5, 6 o 7% de inflación mensual porque es una distorsión” y agregó: “Las expectativas hacen que cada uno trate de defenderse y salvarse como pueda”.

En esta línea, el funcionario apuntó contra “los países centrales que tienen entre un 6 y un 7% de inflación anual” y que, según explicó, “toman medidas fuertemente recesivas y antipopulares”.

“En Estados Unidos con toda tranquilidad te dicen que, si bien la inflación bajó, porque llegó a estar en el 5 y pico, quieren llevarla al 2, y que por eso tienen que seguir tomando medidas que enfríen la actividad económica para lograrlo. Es así de brutal el tema porque en esa puja distributiva hay una voracidad que está el naturalizar del sistema, y que es muy difícil resolver si no es con medidas recesivas”, dijo al respecto.

“Nosotros queremos crear un modelo virtuoso que permita que la economía siga creciendo, que se genere empleo y que eso no se traslade a los precios. El gobierno eligió un camino que yo comparto como idea, que es de una enorme gradualidad”, afirmó Carlos Heller al ser consultado por el plan del Gobierno nacional para hacer frente a la inflación.

Finalmente, el diputado adhirió a las palabras de Alberto Fernández, quien días atrás afirmó que “solo China supera a la Argentina” en crecimiento económico. “Son datos. Esos datos son reales y ese crecimiento además viene acompañado de que se creó muchísimo empleo en ese mismo tiempo. Estamos recuperando la pérdida de las dos pandemias que hemos sufrido: la pandemia neoliberal, los 4 años de Macri, y la pandemia sanitaria. Son seis años en los que hemos sufrido las consecuencias de eso en el país, y hoy podemos decir que estamos en niveles de empleo similares a la prepandemia neoliberal”, concluyó.

----------------

Más contenido en Urgente24:

Juntos por el Cambio y una traición confirmada

Aracre propuso más impuestos y se cruzó con un peronista no K

China se mete de lleno en pelea por obra hídrica clave

Alquileres: Ahora el FdT va contra Airbnb

AFIP va por las declaraciones juradas: A quiénes alcanza