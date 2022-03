Blanqueo, FMI cobra sí o sí y alerta amarilla por tormentas

Live Blog Post

7:20 - Preocupación en el campo: Falta gasoil

A medida que se iban pegando los carteles en las estaciones de servicio de las diferentes provincias para limitar la carga de gasoil a 15 litros por cliente, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) emitía un comunicado para advertir que “tras el incremento de febrero (9,76%), y en un contexto de fuertes tensiones en el mercado internacional, el precio del combustible ha registrado a partir de principios de marzo nuevos y pronunciados aumentos en el costo del gasoil”.

En tanto, “hay un problema de desabastecimiento. Hemos llegado a un punto en que está por empezar la cosecha y todas las estaciones de servicio están poniendo cupo”, comentó Gabriel Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac).

“Pedimos reunión con (Roberto) Feletti (secretario de Comercio Interior), no nos la concedió, pedimos una reunión con (Darío) Martínez (secretario de Energía), no nos la concedió. Hasta que no haya una gota, parece ser que no es importante”, se quejó el empresario cordobés.

“Principalmente, las estaciones que están en el interior, que son las que venden más diésel, están quebrando stock, no tienen producto y algunas compañías ya han dicho que de ahora hasta fin de mes no van a enviar más combustible”, alertó Bornoroni en el Doce TV, de Córdoba.

De acuerdo a lo informado por el influyente portal de energía EconoJournal, "Cammesa lanzó la semana pasada una licitación para adquirir 5 barcos de gasoil y 7 de fueloil para ser entregados durante mayo y comienzos de junio. Las ofertas deberán ser enviadas por mail el próximo miércoles 30 de marzo entre las 11 y las 12 del mediodía. Ese mismo día hay que presentar también las ofertas por los 9 cargamentos licitados de LNG. La coincidencia tiene sentido, pues se busca evitar que precios muy altos en la licitación de LNG aliente a los traders a pedir más dinero por el gasoil y el fuel oil".