Hidrovía: A Migue Pesce le empieza a apretar el zapato

Di Stefano advirtió que "para el segundo semestre del año el mix de baja del río Paraná, suba de fletes marítimos y precios de la soja en lateral harán que las exportaciones disminuyan, lo que traerá aparejado un problema severo en la asistencia de dólares al mercado. En los primeros 7 meses del año hubo adelantos de exportaciones al Banco Central por U$S 2.500 millones en prefinanciación de exportaciones, si no hay nuevos adelantos de fondos, el flujo de fondos disminuirá y las reservas sentirán el impacto. Si a las reservas actuales le restáramos el adelanto de exportaciones, las reservas se ubicarían en los U$S 40.000 millones, y las reservas reales por debajo de los U$S 4.300 millones, de las cuales U$S 3.630 son reservas en oro"

E hizo hincapié en la problemática de la bajante: "Argentina comienza a tener un severo agravante, la baja del caudal de agua en el Río Paraná complica las exportaciones argentinas. Un buque de 7 bodegas que carga 60.000 toneladas, y normalmente salía de los puertos de Rosario con 50.000 toneladas, hoy están saliendo con 41.000 toneladas. Un buque de 5 bodegas que cargan 40.000 toneladas, y salían desde los puertos de Rosario con 36.000 toneladas, hoy salen con 30.000 toneladas. Este flete ciego, que es la diferencia entre la carga potencial y la real, es una pérdida muy grande para el exportador. Estos barcos tienen que completar carga en otros puertos, un caso es el de Bahía Blanca que en la actualidad está muy operado, superando su capacidad de trabajo", expresó en su cuenta de Twitter.

El problema de la bajante es un tema que seguirá dando de qué hablar en el país, no solo por el aspecto económico que se ve muy perjudicado, sino también por el aspecto ecológico. “La causa de esta bajante tan pronunciada de la Cuenca del río Paraná se debe fundamentalmente a un déficit de precipitación en las cuencas de aporte, que representan una superficie de unos 2 millones de kilómetros cuadrados”, explicó al diario santafesino El Litoral Rosana Hämmerly, ingeniera en Recursos hídricos, Magíster, y Dra. por la Universidad de la Coruña en España, docente e investigadora de dos universidades, la UTN -sede regional Rafaela- y la UNL (Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas-FICH).

Si bien muchos especialistas coinciden en en descartar que el motivo de la bajante de deba a las represas en Brasil, como se creía en un primer momento, y que el problema son las sequías de las primaveras y veranos anteriores, hay otros que consideran que no se debe dejar de mirar el cuadro completo y apuntan a las deforestaciones en el Amazonas, que se recrudecieron desde que Jair Bolsonaro asumió como presidente en el país vecino.

Lo cierto es que hasta tanto no pase la época de sequía y comience a llover, el problema de la bajante no se va a solucionar.