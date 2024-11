Andrés Bracamonte advirtió hace una semana: "si me matan, se va a incendiar Rosario".

image.png "Siempre mono, nunca sapo" anunció La Banda de los menores en cancha de Rosario Central

Urgente24 se preguntó tambièn en las últimas horas:“

¿Cómo "dibujarán" Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro la ineficiencia de las medidas tomadas en Rosario?”

Agregamos otra pregunta;

¿Por qué si en Rosario cayeron casi todos los lugartenientes de la banda de los monos y los Alvarado nunca cayó Pillín?

Se manejaba Bracamonte como un empresario que compraba propiedades a nombre de su pareja y poseía además autos de alta gama, flota de taxis y embarcaciones.

¿A nadie le hizo ruido semejante crecimiento patrimonial de un tipo que manejaba una empresa de baños químicos?

image.png Andrés Bracamonte, sufrió 29 atentados. Fue asesinado en el trigésimo intento.

Andrés Bracamonte: "si me matan Rosario se incendia"

El asesinato de Bracamonte desmiente la pretendida paz rosarina, declamada fervientemente por Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro.

El violento anunció en el diario La Nación una semana antes de su propio asesinato:

Si me matan la ciudad se incendia. Los Menores se quieren quedar con parte de la ciudad. Cuando me dispararon en el parque Alem Los Monos me ofrecieron hacer una cacería esa misma noche. Me ofrecieron diez autos con gente armada para salir a buscar a los que me habían disparado. Yo los paré porque no quiero volver a la cárcel.

El temor radica en que la muerte de Bracamonte reactive las escenas de violencia que Rosario sufrió hasta el año pasado.

¿Tenía Pillín algún tipo de protección oficial y terminó ultimado por una banda rival por cuestiones de territorialidad ya que ellos no tienen (aún) arreglos con el poder?