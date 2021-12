Alerta en la oposición: Alberto Fernández inicia la gestión post pandemia vía decretos

El jueves (2/12) el Presidente Alberto Fernández participó en la vigésimo séptima Conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina. El mandatario comentó en su discurso que, respecto a las nuevas políticas industriales, no enviará un proyecto de ley al Congreso, sino que publicará un decreto a través del Boletín Oficial. En otras palabras, el Presidente confirmó que esta "segunda etapa de su Gobierno" (como él llama) la iniciará gestionando por decreto y no a través del proceso legislativo. Cabe recordar que, tras la derrota en las elecciones del 14 de noviembre, el Frente de Todos perdió la mayoría que ostentaba en el Senado, el cual preside Cristina Kirchner. Sin dudas es algo que no pasará desapercibido para la oposición.