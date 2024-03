Alejandro Fantino: "Javier Milei sicotizó a la política, el sistema no lo entiende".

"Karina es su persona de máxima confianza. ¿En quién se va a apoyar? Los gobernantes romanos dormían con perros porque no confiaban ni en su custodia. Cualquiera podía clavarles un puñal".

¿Anclao en París?

En el final del reportaje, anunció que pronto tal vez deje el periodismo y se dedique a estudiar en la capital francesa.

"Cada vez me siento más vacío. Me siento más precario, me llené de preguntas sin respuestas. Lo único que me llena es leer, formarme. Si me preguntas, a mi me gustaría en los próximos años dar clases. Creo que la comunicación va a desaparecer, que Youtube será la imprenta de Gutemberg. Yo no quiero quedar en un lugar donde no estoy cómodo. No quiero hacer más editoriales. Me encantaría a fin del año que viene irme seis veces a vivir a París para estudiar post estructuralismo y a Foucault. Quisiera hacer un doctorado, aprender francés y filosofía".