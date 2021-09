Al final, CFK puso a Juan Manzur y echó a Juan Pablo Biondi

Alberto Fernández tuvo que prescindir de Felipe Solá, su amigo, para que a la Cancillería fuese Santiago Cafiero, cuya presencia en el gabinete de ministros él necesitaba preservar para que no pareciera que volvió a ser derrotado.

Continúa el ministro Eduardo De Pedro, quien envió su renuncia a los medios de comunicación antes que al propio Presidente, según se escuchó con reiteración de boca de los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, quienes insistieron en que si alguien se marchaba era De Pedro, integrante de la conducción de la agrupación La Cámpora, amigo personal de Máximo Kirchner y de la confianza de CFK.

Queda en pie la pregunta: ¿qué ganó Alberto Fernández en el cambio de equipo de colaboradores?

Han ocurrido negociaciones detrás de las paredes, y ha prevalecido la opinión de CFK, quien le concede a Alberto Fernández un equipo más fogueado o más experimentado para intentar revertir el resultado de las PASO 2021 del 12/09 cuando se vuelva a votar el 14/11.

De todos modos, el costo es muy alto por el modo en que se hizo y la imagen pública que se instaló.

La carta

Releer ahora 4 fragmentos de la carta abierta de CFK:

"(...) El martes 14 tuvo lugar, otra vez en Olivos, mi última reunión con el Presidente de la Nación. Habían transcurrido 48hs sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Deje pasar 48hs deliberadamente, para ver si llamaba (debo decir que de las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía). Allí le manifesté que era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres como el del Gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete. Sé que sorprenderá mi propuesta, es de público y notorio las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi Ministro de Salud desde el año 2009, cuando debí remover a quien entonces era mi Ministra de Salud por el fracaso en el abordaje de la pandemia de la gripe A (H1N1). Juan permaneció en su cargo hasta que renunció para disputar la candidatura a Gobernador de la Provincia de Tucumán en el 2015, cargo que obtuvo y revalidó por el voto popular no sólo a través de su reelección, sino también en la elección del pasado domingo. (...)

¿Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político: Alberto Fernández quería que el Dr. Eduardo De Pedro fuera su Jefe de Gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo.

A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan… el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio. (...)".