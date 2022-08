Acto de Sergio Massa en Tigre, sin Julio Zamora

Sin embargo, mirando hacia 2023, se especula con la titular de Aysa dejando las oficinas centrales de la empresa, para ingresar por la puerta grande de la comuna en la Avenida Cazón al 1500.

Qué dijo Julio Zamora

Consultado por el sitio de noticias La Nación, el tigrense explicó su ausencia.

Lo llamé al ministro para preguntarle por el acto, me dijo que estaba invitado y que me iban a llamar; me llamó el subsecretario de Deportes y me dijo que me iban a mandar la invitación formal; yo le pedí que me mandarán la invitación formal y el protocolo del acto y nunca me mandaron nada; por eso no fui

Al margen de la política hubo obras

Las obras que fueron inauguradas el soleado sábado suburbano en Tigre llevaron una inversión de $44 millones, según datos oficiales.

“El nuevo espacio brindará una mayor capacidad de guardado de las embarcaciones, con el objetivo de facilitar la práctica a las y los atletas para el crecimiento de esta actividad deportiva”, precisaron los voceros que acompañaron las presencia de los ministros y la titular de Aysa.

