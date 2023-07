10 recortes: Sergio Massa, FMI, desinterés, 'devaluta' y JxC

Es probable que La Doctora le transfiera a Sergio los votos relativamente cautivos.

Pero le traslada, con mayor seguridad, a sus innumerables enemigos.

Aquí se lo presentó a Sergio con la parábola bíblica del hijo pródigo que volvió.

Creció con La Doctora, fue su Premier, hasta que se emancipó y se le fue.

Supo vencerla en 2013 y perforar su proyecto de permanencia.

Se agrandó como un adolescente y derrochó sin madurez las fichas en el casino político con las derrotas sucesivas de 2015 y 2017.

Para volver -abreviado- en 2019. Pero con su propia fuerza y para cerrar un acuerdo político. No es otro Alberto.

Pero Sergio pifia de nuevo si se obstina en mostrarse digerible para la causa definitivamente perdida del «kirchnerismo duro».

Consolidar el llamado “voto duro” es menos eficaz que conquistar el “voto duda”.

La aventura consiste en conducir al peronismo permeable hacia el centro. Sin dejarse conducir por las claves que llevan derechito al fracaso.

La mera postulación de Sergio transformó en competitiva a una fuerza descascarada, especialmente preparada para irse al descenso.

Consecuencia, en definitiva, del gobierno desperdiciado.

Pero Argentina cambia en tres meses si las puntas, a partir de octubre, entre oficialismo y oposición, las representan Sergio y Horacio Rodríguez Larreta, Geniol.

Horacio es el postulante de la línea Consenso y Palos.

Independientemente de quién de los dos -Horacio o Sergio- resulte el ganador.

Otra vez Sergio se encuentra entre las vacilaciones de la rotonda. Se le abren diversos caminos.

Si el Profesional se hace cargo de la agenda de “los pibes para la Liberación” tiene el cuarto puesto asegurado. (...)".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmauriciomacri%2Fstatus%2F1682939956405190659%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Se ven perdidos e intentan desincentivar el voto en Córdoba capital con argumentos tramposos. No escuches, mañana andá a votar tranquilo y en libertad por @rodrigodeloredo y @SoherElSukaria — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 23, 2023

"(...) Mientras iban votando, los amigos de mi hija chateaban por WhatsApp. Aquí reproduzco una transcripción parcial (lamentablemente sin emojis, memes ni stickers) que me facilitaron para esta nota:

Chicos, ¿cómo se vota? ¿Hacemos videollamada?

¿Hay que votar a presidente?

No!!!

¿Qué hace un senador?

Son los que votan las leyes

Ahí voy a votar al que tenga más facha

A gobernador voto al pelado

Ustedes a gobernador a quién votan?

Calculo que voy a votar a Pullaro

Pullaro, ¿el narco? jajajj

Y vos le vas a votar al pelotudo de Levandoski o como se escriba

Votale a Losada que es más sexi

Ojalá viviera en Rosario para votarle a Monteverde. Ese sí que es sexi

Qué horror! son muchos, le voto a Maradona

Votá a los pelados

Eso, le voy a votar a todos los pelados

Ya está, lo voto a Crivaro y que vivan los pelados!

Todos tienen 16 años y es la primera vez que votan de acuerdo a lo que, según el sitio educ.ar, se conoce como voto joven y viene con esta rimbombante declaración de principios: “Juventudes y participación. Voto a los 16. El voto constituye una instancia fundamental de participación, entre las muchas que propone nuestro sistema democrático. Sin duda, tiene una importancia destacada por tratarse al mismo tiempo de un acontecimiento individual y colectivo. Para las y los jóvenes, además, es un momento especial donde tienen la oportunidad de ejercer sus derechos poniéndose de manifiesto su carácter de sujetos de derecho con una autonomía creciente tal como lo indica la Ley de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes”.

Mis dos hijas nos preguntaron a quién votar. La de 16 habla de política, la de 20, jamás: está más interesada en la combinación de horarios para ver Barbie y Oppenheimer que por cualquier candidatura. Dice que no habla de política con sus amigas y que sólo sabe que una va a votar a Grabois y que el domingo votó al Roly. Ninguno de estos adolescentes habla de Javier Milei ni tiene ni tuvo intenciones de votarlo. No saben lo que son los tres tercios. (...)".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEditor_76%2Fstatus%2F1683065203347316737%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Sorprende la escasa asistencia al acto de Patricia Bullrich en Florencio Varela. pic.twitter.com/E0iJWMNcBF — Editor (@Editor_76) July 23, 2023

"Sergio Massa, precandidato de Unión por la Patria (UxP), aparece como el que tiene mayor intención de voto de cara a las PASO del 13 de agosto. Es cierto que si se suma a los dos postulantes de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, superarían a la suma de Massa y Juan Grabois. Pero la diferencia es estrecha. Muy estrecha: apenas dos puntos. Además, es toda una polémica si son sumables los votos de Bullrich y Larreta. Ambos disputan una interna feroz, con la exministra de Seguridad imponiéndose por muy poco al jefe de Gobierno porteño. “Empate técnico”, sería el diagnóstico de cualquier encuestador.

No tan lejos, aparece Javier Milei, con casi el 20 por ciento de los votos, resistiendo las críticas y denuncias de los últimos tiempos. Un dato fundamental es que casi uno de cada cinco ciudadanos podría optar por no ir a votar, votar en blanco o, hasta ahora, no sabe a quién va a apoyar (ver aparte). Que una parte de esos votantes dudosos se inclinen para uno u otro lado, hará mucha diferencia. (...)".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhoraciorlarreta%2Fstatus%2F1682918461331185664%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Basta de trampas. La Argentina de la manipulación se termina.



Votá, hacete oir. El cambio en Córdoba no tiene freno. Mañana @rodrigodeloredo y @SoherElSukaria lo van a demostrar. pic.twitter.com/1qF6mE7QsK — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 23, 2023

"En una mole de hierro y vidrio con seis pisos y tres subsuelos, en pleno microcentro porteño, a menos de tres cuadras de Casa Rosada y cuatro del Palacio de Hacienda, más de 200 personas comenzaron esta semana a trabajar full time en el bunker de Unión por la Patria (UP). (...)

Todo se piensa, estudia y evalúa en el edificio en el que el catalán Gutiérrez Rubí ocupa el cuarto piso al igual que los distintos comandos de campaña. El quinto piso es para Massa y sus colaboradores y uno más arriba, entre paredes de durlock blanco, que se repiten en todos los pisos están los despachos de Eduardo “Wado” de Pedro y Juan Manuel Olmos y sus respectivos equipos. En el tercero están las oficinas de Áxel Kicillof, Máximo Kirchner, Leandro Santoro y Agustín Rossi, con los suyos. Uno más abajo se ubican los responsables de comunicación y prensa, en su mayoría jóvenes que también se encargan de las cargas de los spots en las grillas de radio y televisión. Todos con heladeras transparentes con gaseosas y aguas frescas y mesas con dulces.

En el primero está otro grupo similar que tiene a su cargo el diseño de piezas gráficas y audiovisuales. La planta baja es el espacio destinado a la sala de reuniones. La sala de conferencia o auditorio está en el primer subsuelo y en el segundo el estudio fotográfico y de video donde se hizo el último material de la campaña. El tercer subsuelo es el comedor, en el que almuerzan o cenan los equipos en un edificio que suele estar abierto hasta la una de la madrugada, con la adrenalina de la campaña como marca registrada.

“Ir evaluando y definiendo”, es una frase que se repite en el bunker que servirá de base durante los próximos meses, pero que no será protagonista de los días de elecciones, donde la acción volverá a transcurrir por el Complejo C, en el barrio de Chacarita. (...)".

"Las negociaciones con el FMI para redefinir las metas del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el año pasado lucen más que atrasadas. Al Gobierno nacional le urge recibir los desembolsos en DEG para cancelar aquellos vencimientos pateados para fin de mes. A su vez, sabe que debe juntar divisas ante un mercado financiero con la capacidad de iniciar una corrida cambiaria en cualquier momento. El tiempo corre y el Fondo presiona por una devaluación directa y un mayor ajuste del gasto público. En el mientras tanto, el Ministerio de Economía piensa en diferentes medidas para incentivar a los productores de maíz a vender las 5,5 millones de toneladas almacenadas. Sumado a los stocks de sorgo, cebada y girasol, podrían generarse exportaciones por 2000 millones de dólares en el corto plazo. El maíz es un insumo sensible. Cualquier modificación en su esquema de comercialización podría incidir en los precios de la industria aviar, porcina, láctea y la carne vacuna. En el caso de la soja, todavía existe un remanente que oscila entre los 8 y 10 millones de toneladas. El Dólar Soja 4 llegaría luego de las PASO. .

El 31 de agosto vence la actual edición del Dólar Agro, que estableció un tipo de cambio diferencial de 300 pesos para las exportaciones de las economías regionales. Fue el complemento del Dólar Soja 3. En el caso de la oleaginosa, se adelantaron ventas por 5100 millones de dólares. En su momento, el ministro Sergio Massa había manifestado que por las economías regionales ingresarían otros 4000 millones. Pero una cosa es la soja y otra los productos que no pueden guardarse en silo bolsa.

Las economías regionales liquidaron apenas 500 millones de dólares, según los datos desagregados de la Bolsa de Comercio de Rosario. Además, con un tipo de cambio oficial ubicado en los 280 pesos, el actual esquema de beneficios perdió “atractivo” para los grandes productores que al igual que los sojeros esperan nuevas devaluaciones quirúrgicas. (...).

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLeandromv1999%2Fstatus%2F1682967887164715013%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Enloqueció el Intendente de 3 de Febrero de la Provincia de Buenos Aires. Los libertarios en la PBA van con Milei y Píparo. Usurpación de imágen, fraude. @JMilei @CarolinaPiparo. pic.twitter.com/cSkv6BOlD8 — Leandro MV (@Leandromv1999) July 23, 2023

"(...) La revisión de las metas con el FMI se han postergado y terminarán siendo una devaluación encubierta, con un mayor impuesto para la importación de bienes terminados que, aseguran, será del 7,5%.

Su candidatura está consolidada por el temor de perder el poder: el peronismo votará en masa por Massa (hasta los restos de los indomables intelectuales de Carta Abierta, que rezongaban que su límite era Scioli, apostarán a quien había prometido barrer el régimen que ellos defendían). Así que todo ese esfuerzo del ministro por desafinar una música más radicalizada, más que una estrategia parece un tributo innecesario a Cristina. Cada vez que aparecen juntos, como cuando inauguraron (¡!) un simulador de vuelo, ratifican el oximorón de la pareja. La resultante es desfavorable para Massa porque refuerza el costado más vulnerable del candidato, su credibilidad.

Massa intenta ser el candidato más votado de las PASO, objetivo que puede alcanzar, pero ese logro será una ilusión óptica frente a la suma de Larreta y Bullrich. El retroceso de Javier Milei, cuya postulación entusiasmó al peronismo porque debilitaba a Juntos Por el Cambio, es otro dato malo para los estrategas oficialistas y para el libertario. La otra apuesta: polarizar con Bullrich para crecer hacia el centro, que fue el capital principal de Massa cuando desafió al kirchnerismo. Hasta ahora son hipótesis que deben superar la prueba ácida de la realidad. El ministro-candidato, sin embargo, parece estar seguro de que en noviembre estará en la arena de la pelea final por la Casa Rosada. (...)".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSticcoDaniel%2Fstatus%2F1683090104116543488%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false QUÉ PASÓ QUE NADIE HABLA MÁS DE LAS “INMINENTES” MEDIDA, NI EN “HORAS” SE CIERRA EL ACUERDO CON EL FMI, será para tomar a todos por sorpresa?? — Daniel Sticco (@SticcoDaniel) July 23, 2023

"Después de tantas experiencias históricas fracasadas, resulta claro que el principal problema que impide reducir la suba generalizada de los precios (inflación), mejorar la distribución del ingreso y las expectativas de los actores económicos y sentar las bases de una mayor estabilidad macroeconómica, es la restricción externa. A eso aludió el ministro candidato Sergio Massa en su encuentro con la CGT, donde dijo que aspiraba a ser el presidente de los trabajadores. Mientras, el resto de su equipo económico se atareaba en Washington, tratando de obtener conmiseración del Fondo Monetario Internacional. El viaje se postergó varias veces y Massa lo explicó con claridad: no quería que fueran tomados de rehén en la capital del mundo. Pero el hombre propone y el Fondo dispone. Vencidos los plazos previstos, no se alcanzó el acuerdo. Se presume que algunas medidas convenidas con Gitah y Kristalina (notable el casting del Fondo) se anunciarán esta tarde o mañana, pero no hay ninguna seguridad. Implicarían formas laterales de devaluar la moneda (que es la exigencia irrenunciable del FMI), aunque habría mayor tolerancia para el déficit fiscal. En todo caso, se confirma lo que el kirchnerismo viene diciendo sobre la índole inflacionaria del Acuerdo de Facilidades Extendidas, que Mr. MaGoo tuvo la astucia de someter al Congreso, de modo de atar las manos del gobierno, que abandonaría pocos meses después. Con la misma ingenuidad con que negoció con el FMI, MaGoo se embarcó luego en la fantasía de la reelección presidencial y/o su muletto flotante.

El jueves, el Boletín Oficial publicó el decreto 372/2023, que crea un nuevo consulado en Chengdu, capital de Sichuan, y abarcará las jurisdicciones de esa provincia así como las de Guizhou, Shaanxi y Yunnan y del Municipio de Chongqing. Es una decisión estratégica en momentos de extrema tensión con la negociación con el FMI.

Chengdu, y su provincia Sichuan, son la tierra de Deng Xiaoping y del oso panda, del poeta Li Bai y de un cruce fundamental de los caminos terrestres de la Nueva Ruta de la Seda. Sede, también, de las mayores empresas ferroviarias, de construcción e infraestructura de China. El PBI de Sichuan es el doble que el PBI de Argentina. Chengdu es, en una palabra, el corazón de una región históricamente clave en el centro geográfico del gigante asiático. La normativa reordena la circunscripción consular argentina en China y sigue a las propuestas de tal apertura establecidas en el canje de notas que ambos países suscribieron en noviembre del año pasado.

La restricción externa se agudiza en un con texto como el actual, donde el grado de endeudamiento externo del sector público (nación y provincias) y del sector privado implican un cronograma de vencimientos de capital e intereses que determinan la fuerte necesidad de divisas, agravado por la suba de la tasa de interés. Esto sobrepasa con creces las posibilidades de generación de saldos externos favorables, aun en aquellas previsiones optimistas que consideran los nuevos flujos positivos de ingresos que significa la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner y su extensión y las consecuentes exportaciones en energía que ello traería aparejado, a las que se suman las exportaciones primarias con proyecciones considerablemente positivas. (...)".

"(...) El ministro-candidato posee las manos atadas para alguna flexibilización importante (devaluación lisa y llana) pese a que en el Banco Central no quedan reservas. Apenas una porción del swap en yuanes concedido por China. Indaga recetas conocidas: un nuevo dólar diferenciado para el agro, un recargo a las importaciones y otro anticipo de Ganancias a grandes empresas que ayudaría a recomponer reservas. Aunque tendría efectos colaterales sobre la actividad económica.

Se trataría de devaluaciones encubiertas que pretende no sean vistas como una cesión al FMI. Massa está ahora obligado a consolidar el núcleo duro kirchnerista para encumbrarse en las PASO como el postulante individualmente más votado. Objetivo que, de acuerdo con la mayoría de las encuestas, no está aún asegurado.

Tan grande resulta su necesidad que medió y arregló un pleito desatado en Jujuy luego de que el kirchnerismo bajó las listas de Carolina Moisés y Guillermo Snopek, colgadas de la fórmula presidencial. “No podemos regalar nada”, se enojó. Snopek fue uno de los legisladores que no dio quórum en el Senado cuando Cristina buscó prolongar la carrera de la jueza Ana María Figueroa, una vez que en agosto se jubile. Funcionaria judicial que entiende en causas de corrupción que afectan a la vicepresidenta. (...)".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdelfinawagner_%2Fstatus%2F1682097887478697984%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false CÓMO VOTAR CON EL SISTEMA DE BOLETA ELECTRÓNICA de cara a las PASO del #13deAgosto en la Ciudad de Buenos Aires pic.twitter.com/4kDqGPajA2 — Delfina Wagner (@delfinawagner_) July 20, 2023

"(...) Existe un indicio: los máximos operadores de Bullrich ya no descartan de manera terminante alguna negociación con sus pares de Rodríguez Larreta para evitar los golpes bajos en lo que queda de campaña y, sobre todo, fijar reglas de convivencia pacífica para el día después de las primarias. El “efecto Losada” hizo posible, por ejemplo, que los bullrichistas más duros admitan ahora reunirse con los larretistas para evaluar la posibilidad de compartir el búnker el día de las PASO y dar de esa forma una imagen de una fuerza civilizada que se prepara para unirse en contra del kirchnerismo.

“No hay nada concreto. Fue una operación de Horacio para acorralar a Patricia con la idea del búnker compartido. Si ella ahora dijera que no, quedaría asociada con la intolerancia. Y eso es lo que quieren: tratar de demostrar que Patricia es violenta”, se queja un dirigente de confianza de Bullrich. Aun así, reconoce que hubo charlas “informales” entre los dos sectores y aclara que recién esta semana la ex ministra de Seguridad definirá en qué lugar esperará los resultados de las PASO.

En el larretismo están exultantes por el triunfo de Pullaro porque el candidato radical hizo una campaña sin agresiones y con propuestas, en la misma sintonía del alcalde porteño. Y deslizan que Bullrich quedó desacomodada por la derrota de Losada y ahora recalcula su estrategia nacional: una de las pistas que lo demostrarían, según los referentes de Rodríguez Larreta, es que la precandidata presidencial difundió su segundo spot de campaña para “explicar mejor lo que quiso decir en el primero”. Aluden así al video en el que Bullrich estrenó el slogan “si no es todo, es nada”, que en dos semanas alcanzó el récord de 11 millones de visualizaciones, pero que sus críticos consideran que aleja al votante de centro porque está emparentado con el “Vamos por todo” de Cristina Kirchner (...)".

"(...) Tal vez el instante en que Alberto Fernández entregó su gobierno haya sido cuando acató la decisión de Cristina y despidió a su primera ministra de Justicia, Marcela Losardo, amiga entrañable y antigua socia del Presidente en su estudio jurídico; Losardo tiene excelentes vínculos con jueces y con las asociaciones de magistrados. La seriedad de esos vínculos le impedía a la exministra presionar a los jueces para beneficiar a Cristina Kirchner. Pecado sin perdón para Cristina. Alberto Fernández nombró en su lugar a Martín Soria, que no conoce ni a los ordenanzas de los tribunales, y que cree, para peor, que la mejor manera de ejercer su cargo es faltándole el respeto a la propia Corte Suprema de Justicia en la cara misma de sus miembros. Los resultados de su gestión son realmente pésimos.

Con todo, los peores furcios de Alberto Fernández los cometió en temas de política exterior; los errores no tienen enmiendas posteriores en esas esferas. Y jamás acertó en política económica, aunque debe consignarse en cualquier examen que le tocaron la pandemia (que él agravó con una cuarentena eterna) y la más importante sequía del último siglo. Inauguró su mandato siendo un presidente muy popular, pero tales resplandores se fueron apagando hasta su extraordinaria ausencia política actual. Lo que se ve ahora es solo un presidente sin agenda, sin ambición y sin ego."

