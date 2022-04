10 de la semana: "Por ellos y nosotros, No desmalvinizar"

Sobreviviente de los '70 y con un flamante título naval aún sin enmarcar, el feliz cumpleaños del '82 tuvo un sabor especial. Al deseo materno de feliz cumpleaños, se agregó un “la Patria te regala las Malvinas” pronunciado con fervor por la misma madre que apenas algunas horas después intentaría impedirme la salida del hogar cuando fui convocado de urgencia por el Comando de Operaciones Navales para sumarme a las faenas logísticas de la epopeya bélica.

“¿Juráis a la Patria, seguir constantemente a su bandera y defenderla hasta perder la vida? ¡Sí juro!", le habíamos respondido apenas un par de años antes al 'Todopoderoso' Almirante E. E. Massera, centenares de cadetes navales, náuticos y soldados conscriptos.

Por lo visto, todos los convocados y movilizados estuvieron dispuestos a honrar su palabra ya que no hay registros de negativas o deserciones a la hora de –precisamente- seguir a la celeste y blanca hasta el confín del Atlántico Sur.

Dicen los que dicen que saben, que la guerra siempre es estúpida.

Otros, que también saben, la definen como “La continuación de la política por otros medios”.

En cualquiera de los casos, los VGM no éramos ni estúpidos ni políticos. Muchos ni siquiera eran militares pero, invariablemente, hacía allá fuimos.

No a servir a un general dictador ni a un almirante con ínfulas de emperador, fuimos a defender a esa Patria a la que le habíamos jurado hacerlo, fuimos a dar vuelta una historia de 150 años de usurpación colonial, fuimos a hacer patria y a intentar volver con la frente alta, el orgullo a tope y la batalla ganada.

No fue así, claro está, pero no nos sentimos ni víctimas de la dictadura ni chicos de la guerra. Aunque la mezquindad política y la coyuntura nos quiera presentar como lo que no somos.

Cuando ostentamos con orgullo nuestra condición de VGM no nos detenemos a pensar

si la guerra tuvo su origen en un conflicto por el desarme de una factoría en islas Georgias del Sur,

si fue una estratagema del 'Proceso' para salvar del naufragio a la dictadura militar o

si -tal como dicen muchos analistas- fue una necesidad de la Corona Británica para mantener viva una hipótesis de conflicto que justificara mantener una flota militar que excedía largamente su rol en la OTAN.

Tal vez en el inconsciente del veterano la idea de que “fuimos a Malvinas” predomine por sobre la de “fuimos a la guerra”, y si volvimos tristes fue por la derrota militar o por ido a defender lo que irrenunciablemente es y será nuestro.

A 40 años de una gesta que sigue vigente y que tiene muchos más años de vida que los jóvenes 63 que cumplo hoy 02/04, la tristeza para por otro lado.

Muy frecuentemente desde pseudo pensadoras que no piensan lo que dicen, hasta cancilleres que hablan el español con dificultad intentan “interpretar” lo que hicimos o -lo que es peor- bajarle el precio a la legitimidad del reclamo por la soberanía nacional sobre el archipiélago malvinense.

El soldado profesional reconoce en su enemigo a un camarada que combate contra él por la sencilla razón de que debe cumplir con su mismo juramento, aunque a distinto pabellón.

Finalizada la guerra, las acciones bélicas se estudian durante años en los institutos militares no solo de los contendientes sino además de terceros países.

Incluso mutuamente se reconocen sus respectivas capacidades, habilidades, tácticas y estrategias. Todo bien con eso y todo bien también con el ocasional abrazo de viejos enemigos hoy retirados y devenidos en camaradas.

No obstante, en lo que a mi respecta me tortura comprobar el servilismo excesivo hacía los súbditos de la perenne Reina británica. Cualquier aparición del anterior embajador enviado por Londres al país, fue celebrada y acompañada con cara casi orgásmica por funcionarios más o menos nacionales y populares. La actual diplomática londinense sigue el mismo camino. Ojo, la guerra terminó pero la usurpación sigue: bueno es recordarlo.

Si un ex cabo de 'Su Majestad' veterano de guerra llega al país, solo falta que lo reciben con el Regimiento de Granaderos formado en su honor.

Hace pocos días una delegación de veteranos británicos, casi que regresa a su país con una condecoración de la Cancillería sobre sus pechos.

No habló de Carlos Menem traidor o de Mauricio Macri gato, me refiero a todos y en especial a funcionarios anteriores y actuales del signo político en el poder.

Cuando se habla de 'desmalvinización' subyace la idea de que se intenta borrar de la historia aquellos 74 días de heroísmo extremo al margen de lo ilegal del gobierno de turno.

¿Nos faltó entrenamiento militar? Seguramente que sí.

¿Las fuerzas armadas no operaron en forma conjunta tal como indica cualquier manual básico de táctica militar? Totalmente cierto.

¿Era nuestro armamento sensiblemente inferior al del enemigo? En parte sí y en parte no. Los Sea Harrier británicos llevaban varias generaciones de ventaja a los A4 o a los Super Étendard argentinos, pero el HMS Sheffield era gemelo a varios destructores locales.

Dejemos algo en claro: una cosa es la autocrítica militar y política sobre la guerra y otra muy distinta es instalar la idea de que somos culpables por haber ido.

Seguramente los habitantes de Malvinas (a los que por directiva gubernamental no se les puede decir más 'Kelpers') no son seres despreciables, pero de allí a no ser enfáticos a la hora de rebatir los argumentos que los pretenden asimilar a los tan de moda 'pueblos originarios' hay un abismo infranqueable.

Malvinas 40 años. Uno más, pero uno que pega fuerte, en promedio teníamos 20 antes de ir, y difícilmente estaremos aquí para escribir dentro de otros 40.

Para este sábado nos ofrecen una variada agenda que incluye conciertos de rock, festivales varios y discursos de compromiso, todo con acreditación previa y militancia garantizada.

Tal vez hubiéramos preferido, un acto abierto, sin más músicos que los de una modesta banda militar, cantar el Himno Nacional Argentino, la marcha de Malvinas, gritar "¡Viva la Patria!", llorar un poco, abrazarnos…

En fin, cosas sencillas y de bajo costo que nos hacen bien y son mimos al alma. Una vez más nos esconderán tras un manto de neblina, como dice la marcha, tal como quiere 'Su Majestad'.

Fernando Morales

Veterano de Guerra